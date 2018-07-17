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Guardian: Норвегия создала эффективную в мире систему обращения с пластиковыми бутылками
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Guardian: Норвегия создала эффективную в мире систему обращения с пластиковыми бутылками 

ТАСС 1 час назад
Опыт Норвегии в вопросе обращения с пластиковыми бутылками — один из самых эффективных в мире. Система включает экологический налог для производителей пластиковых бутылок и надбавку к стоимости каждой бутылки, которая работает как возвратный депозит. Система была разработана норвежской организацией Infinitum, которая занимается переработкой отходов из пластика и металла. О накопленном опыте страны рассказало издание The Guardian.
В рамках норвежской системы к розничной цене товара в пластиковой бутылке добавляется 1 норвежская крона ($0,12) — к стандартной пластиковой бутылке объемом 500 мл. Надбавка к стоимости литровой бутылки — 2,5 норвежские кроны ($0,31). Такой депозит возвращается покупателю при сдаче емкостей обратно в магазин. Потребитель получает за сданные бутылки чек или купон и на вырученную сумму может оплатить другие покупки.
Для производителей пластиковых бутылок в стране введен экологический налог. При этом, чем больше бутылок компания перерабатывает, тем ниже процент налога. Если все компании-производители в сумме перерабатывают более 95% бутылок, то они освобождаются от налога. Норвежские производители пластиковых бутылок достигают этих показателей ежегодно с 2011 г.
По данным Infinitum, в настоящее время более 97% пластиковых бутылок в Норвегии перерабатываются. При этом 92% сырья перерабатываются в новые емкости. Некоторая доля сырья перерабатывалась более 50 раз. В окружающую среду в Норвегии попадает менее 1% всех пластиковых бутылок.
"Мы считаем, что придумали самую эффективную и экологичную систему в мире", — отметил в интервью изданию исполнительный директор Infinitum Кьелл Олав Мальдум. Он добавил, что система способствует развитию нового мышления у потребителей. «Мы хотим, чтобы люди понимали, что они покупают продукт, а упаковку арендуют», — добавил Мальдум.
Ранее министр окружающей среды Великобритании Майкл Гоув объявил, что Англия будет вводить похожие схемы возврата депозита на пластиковые бутылки. По предварительным расчетам, после введения системы в стране еженедельно будут выбрасывать на 4 млн пластиковых бутылок меньше.
Пластиковые бутылки — один из основных источников загрязнения пластиковыми отходами. По данным The Guardian, каждую минуты в мире выбрасывается порядка 1 млн пластиковых бутылок. К 2021 г. эта цифра может увеличиться на 20%. Согласно подсчетам ООН, если не прекратить использование одноразовых пластиковых пакетов и изделий из пластика, к 2050 г. в Мировом океане будет больше пластика, чем рыбы.
Материал предоставлен проектом "+1".
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