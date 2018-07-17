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Чешский специалист Сикора назначен ассистентом главного тренера клуба КХЛ «Сочи»
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Чешский специалист Сикора назначен ассистентом главного тренера клуба КХЛ «Сочи» 

ТАСС 43 минуты назад
ТАСС, 17 июля. Чех Вацлав Сикора вошел в тренерский штаб клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
65-летний Сикора назначен ассистентом главного тренера «Сочи» Сергея Зубова. Ранее в КХЛ Сикора работал в петербургском СКА, пражском клубе «Лев», череповецкой "Северстали". С чешской командой он дошел до финала Кубка Гагарина в сезоне-2013/14, уступив магнитогорскому «Металлургу».
Также в тренерский штаб «Сочи» вошли Павел Хинек и тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко.
В прошлом сезоне КХЛ «Сочи» дошел до первого раунда плей-офф, где проиграл финскому «Йокериту». Первый матч нового сезона команда проведет 3 сентября дома против владивостокского «Адмирала».
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