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Калининградские таможенники пресекли крупный канал наркотрафика из Германии
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Калининградские таможенники пресекли крупный канал наркотрафика из Германии 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Как сообщает пресс-служба ведомства, целый год в разработке оперативников была преступная группа. Её члены организовали контрабанду жидкого концентрата амфетамина из Германии.
В результате спецоперации были задержаны четыре человека, у которых изъяли 1620 граммов вещества, необходимого для приготовления наркотика. Из ста граммов такого концентрата опытный химик способен изготовить до 1 килограмма зелья. Можно смело утверждать, что таможне удалось предотвратить поступление на «черный» рынок Калининграда более 18 килограммов амфетамина.
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