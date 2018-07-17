Калининградские таможенники пресекли крупный канал наркотрафика из Германии 

Как сообщает пресс-служба ведомства, целый год в разработке оперативников была преступная группа. Её члены организовали контрабанду жидкого концентрата амфетамина из Германии.
В результате спецоперации были задержаны четыре человека, у которых изъяли 1620 граммов вещества, необходимого для приготовления наркотика. Из ста граммов такого концентрата опытный химик способен изготовить до 1 килограмма зелья. Можно смело утверждать, что таможне удалось предотвратить поступление на «черный» рынок Калининграда более 18 килограммов амфетамина.