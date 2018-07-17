Ещё
Тепловые компании с октября применят новые стандарты раскрытия информации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тепловые компании с октября применят новые стандарты раскрытия информации 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Новые стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также регулирующими органами будут действовать в России с 5 октября, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Документ устанавливает состав, порядок, сроки и периодичность предоставления информации, подлежащей раскрытию. В частности, организации будут обязаны раскрывать общие сведения о себе, финансовую отчетность, технико-экономические параметры деятельности, стандарты качества обслуживания, информацию о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг.
Раскрытию также подлежат сведения о тарифах, аварийности на теплосетях и теплообъектах, уровне потерь и расходах топлива.
С 1 января 2018 года в России действует закон об административной ответственности за нарушение порядка раскрытия информации в сфере теплоснабжения. Документ вводит административную ответственность для теплоснабжающих компаний, аналогичную той, что действует в электроэнергетике. Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, в частности, может повлечь штраф в размере 5-20 тысяч рублей для должностных лиц, для юрлиц — 100-500 тысяч рублей.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов29
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца100
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию270
США пригрозили России новыми санкциями103
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей71
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение