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Актриса Наталья Варлей встретится с поклонниками в Георгиевске 22 июля
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Актриса Наталья Варлей встретится с поклонниками в Георгиевске 22 июля 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Наталья Варлей приедет в Георгиевск 22 июля в рамках кинофестиваля «Хрустальный источник», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.
Знаменитая советская актриса встретится с поклонниками на площади Победы в 20:30. После беседы пройдёт кинопоказ ретро-фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница», давно ставшего классикой.
Напомним, фестиваль «Хрустальный источник» пройдёт на КМВ с 21 по 27 июля. Гостями события станут известные актёры и другие творческие деятели России.
Наталья Варлей поочерёдно посетит Георгиевск, Кисловодск, Железноводск и Пятигорск и устроит творческий вечер в Ессентуках.
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