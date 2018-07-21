Как научить ребенка считать

Как только ребенок выбирается из пеленок, начинает уверенно сидеть и предпринимать попытки ползать, любящие родители начинают задумываться о его обучении. Когда начинать обучение, какие методики при этом правильно использовать? Как быстро и правильно научить ребенка читать и считать?

Когда?

Вопрос о начале сроков обучения детей счету до сих пор вызывает споры и разногласия. Гуру педагогики и психологии разделились на два непримиримых лагеря. Одни из них считают, что ребенок, достигая 2-3 летнего возраста, вступает в пору максимального интереса ко всему новому и неизведанному. Именно в это время они готовы к началу обучения, охотно воспринимают все новое и как губки впитывают знания. Однако у оппонентов также есть серьезные аргументы в пользу начала раннего обучения. Начиная с 6 месяцев, ребенок активно обучается речи, перенимает элементарные социальные навыки, а значит, он способен к обучению. Именно на этом и строятся все методики раннего развития, которые, к слову, дают прекрасные результаты! Так когда же начинать обучение, чтобы добиться результатов и не привить ребенку неприятия ко всем обучающим занятиям? Ровно тогда, когда ваш ребенок будет готов к такому обучению. Кто, как не родители, понимают и чувствуют своего малыша? Начав использовать методики раннего обучения, вы можете через короткое время сделать перерыв в занятиях и проанализировать уже имеющуюся информацию. Проявляет ли он интерес, нравятся ли ему занятия, дают ли они результаты, все это необходимо использовать для принятия решения об их продолжении или, напротив, прекращении.

Обучение счету

Как научить ребенка считать до 10?

Часто, играя с малышом, мы ведем счет его игрушкам. Чем чаще вы будете практиковать подобные игры, тем быстрее ребенок сможет освоить цифры.

Каждый из нас предпочитает свой вид получения и закрепления информации — кто-то должен увидеть, а кто-то услышать. Поэтому для получения лучших результатов подготовьте наглядные материалы. Например, наклейки, цветные картинки и карточки, кубики с надписями и т.д.

Чтобы избежать путаницы, ребенок должен понимать разницу между цифрами и числами. А также четко понимать, что такое единицы.

Начните обучение со счета до 5. Для этого для начала используйте пальчики на руке малыша. Дайте им имена (цифры от 1 до 5), которые ребенок быстро запомнит. Чтобы малыш легко запомнил все цифры, можно использовать игры с красками для рук, где каждый палец будет определенного цвета (это также поспособствует запоминанию цветов). Можно вместе сочинить сказку о каждом пальчике, это стимулирует процесс запоминания. Серьезным подспорьем в изучении цифр будут стишки и потешки. Процесс обучения должен быть ненавязчивым и проходить в форме игры. Если вашему непоседе нравится мыть посуду, попросите его вымыть, например, пять чашек, четыре ложки, три тарелки, две вилки и одно блюдце. Ребенок должен привыкнуть считать.

Как только вы убедились, что ребенок полностью освоил цифры в пределах 5, можно приступать к обучению счету до 10. Для этого познакомьте малыша с пальчиками на другой руке. Можно использовать уже знакомые методы — сказку, краски, счет всевозможных окружающих ребенка предметов и многократные повторения для лучшего запоминания. Чаще всего освоение «второй пятерки» проходит даже быстрее и проще, чем первых 5 цифр.

Обязательно, чтобы избежать возможной путаницы, не спешите и не торопите ребенка в освоении новых знаний. Помните, что ваш основной помощник — это многократное повторение одного и того же материала в разных формах и ситуациях, всегда в игровом формате.

Если вы видите, что малыш легко ориентируется в счете от 1 до 10, приступайте к обучению обратному счету. Это достаточно полезный навык, который пригодиться при знакомстве с составом числа.

Завершающий этап обучения счета до 10 — это знакомство ребенка с таким понятием, как десятки. Для этого опять пригодятся карточки, любимые игрушки и любые подручные материалы (камешки, шишки, палочки), собранные вместе с малышом.

Как научить считать до 20? Как научить ребенка считать до 20, если первый десяток уже не вызывает даже малейших затруднений?

Первое, что необходимо показать и пояснить ребенку, — существуют цифры от 1 до 9, а далее, начиная с 10, идут числа, которые состоят из уже знакомых нам цифр.

При счете и составлении чисел в пределах 20 и далее, первая цифра — указание десятка, вторая — единиц.

Для наглядности и понимания состава чисел, при счете в пределах второго десятка запаситесь большим количеством разноцветных, но однотипных предметов — кубиков, бусин, пуговиц. Это позволит более наглядно объяснить разницу между единицами и десятками. Также обязательно приобретите несколько наборов карточек с изображением цифр и чисел, которые можно будет использовать в процессе игры для изучения их правильного написания.

К 3-4 годам ваш малыш при проведении регулярных занятий и повторений материала, а также овладении понятиями единицы, десятки и состав числа готов приступать к освоению двух самых простых арифметических действий — вычитания и сложения, сначала в пределах 10, а затем и в пределах 20.

Освоение счета до 100 Если вам удалось объяснить и закрепить у ребенка понимание единиц (от 1 до 9) и формирования десятков при счете до 20, то освоение счета до 100 не вызовет у ребенка никаких затруднений, так как механизмы формирования чисел при этом абсолютно идентичные.

Так как материал к изучению становиться с каждым занятием сложнее, важно проводить обучение поэтапно — один десяток за одно занятие.

Следите за сохранением ребенком интереса к такому роду занятий. Как только вы заметите, что ребенок начинает проявлять признаки усталости или скуки, откажитесь на какое-то время от занятий, дайте малышу отдохнуть и соскучиться по этому виду деятельности.

В любой обучающей деятельности помните о принципе «неторопливости», соблюдение которого поможет ребенку в усвоении материала и сохранении интереса к изучению нового. Чтобы изучаемый сегодня материал стал крепкой базой для последующих знаний, ребенок должен не спеша пройти все этапы обучения и получить следующие навыки:

познакомиться, усвоить и уметь хорошо ориентироваться в изучаемых понятиях;

понимать последовательность процесса и сути требований;

готовность к запоминанию необходимого объема информации.