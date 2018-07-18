Подачу заявлений о голосовании вне регистрации на выборах в Москве продлили

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. На своем заседании 12 июля Мосгоризбирком принял решение направить в ЦИК предложение продлить срок подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на предстоящих в столице выборах. В частности, предлагается дать гражданам возможность подавать такие заявления через МФЦ в срок не ранее 45 дней до выборов и не позднее, чем за один день до дня голосования. Замглавы Центризбиркома Николай Булаев тогда сообщил РИА Новости, что продлить срок подачи таких заявлений до вечера 7 сентября организационно и технологически возможно, есть уверенность, что эти заявления удастся обработать в срок.

"По предложению Московской городской избирательной комиссии (решение от 12 июля 2018 года) продлить сроки подачи заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также уточнить порядок и сроки передачи, обработки информации на выборах мэра Москвы 9 сентября 2018 года", — говорится в постановлении ЦИК, принятом в среду.

В ходе заседания Центризбиркома в этот день Булаев привел данные о числе таких заявлений, поданных в ходе прошедших 18 марта выборов президента России, в том числе по Москве. Он напомнил, что тогда 4,8 миллиона избирателей в целом по стране воспользовались механизмом подачи заявлений, позволяющих человеку проголосовать там, где он находится в день выборов.

"В Москве проголосовало в целом 4,5 миллиона, из них по заявлениям, поданным в рамках механизма «мобильный избиратель» — 592 тысячи. Мы и ожидали, что в Москве это будет очень востребованным инструментом. То есть 13,2% в Москве проголосовали, воспользовавшись механизмом подачи заявлений в рамках «мобильного избирателя». Мне кажется, это более чем впечатляющая цифра", — сказал замглавы ЦИК.

Центризбирком ранее утвердил новый порядок подачи заявлений для голосования вне места постоянной регистрации. Так, ЦИК увеличил сроки подачи заявлений — прием начнется за 45 дней и завершится за 3 дня до выборов. Как и прежде, такие заявления можно будет оформить через портал госуслуг, МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях, а за 10 дней до выборов начнется прием аналогичных заявлений в участковых избиркомах. В заявлениях появится графа для указания номера мобильного телефона, на который избирателю позже придет напоминание о смене участка голосования и адрес его расположения.