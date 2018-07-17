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СУМЗ наградили за высокую социальную эффективность
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СУМЗ наградили за высокую социальную эффективность 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: ЕАН
ТАСС, 17 июля. ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ, предприятие металлургического комплекса УГМК) получил диплом победителя XV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда» за 2017 год. Как сообщают в пресс-службе УГМК, в конкурсе участвовало 61 предприятие. На охрану здоровья и улучшение условий труда работников в 2017 году СУМЗ направил порядка 278 млн рублей. «Итоги подведены ко Дню металлурга правлением Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и исполкомом Центрального Совета горно-металлургического профсоюза России по согласованию с департаментом металлургии и материалов министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Победители отраслевого конкурса рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания „Российская организация высокой социальной эффективности“, проводимом правительством РФ», — сказано в сообщении. Открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» — один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года, тогда были выплавлены первые 40 тонн сумзовской меди. Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты, обогатительная фабрика. Основные виды выпускаемой продукции — черновая медь, серная кислота.
УГМК — российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.
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