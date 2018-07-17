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Почти 30 дворов благоустроят во Владикавказе до конца года
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Почти 30 дворов благоустроят во Владикавказе до конца года 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Владикавказа благоустроят до конца года 28 дворов, сообщила во вторник пресс-служба администрации местного самоуправления города.
"В этом году будет реконструировано 26 придомовых территорий. Работы будут проводиться в соответствии с поручением президента Российской Федерации. На территории России идет реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который предусматривает благоустройство территорий в населенных пунктах с населением более тысячи человек", — говорится в сообщении.
Программу в этом году сформировали на основе предложений собственников помещений в многоквартирных домах, зданиях и сооружениях, расположенных в границах дворовой территории.
Ранее благоустроили 57 дворов. На финансирование мероприятий выделено 37 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.
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