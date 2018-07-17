Долги по налогам за 2014 год не спишут

Пункт 1 ст. 12 Закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ признал безнадежными и подлежащими прощению образовавшиеся на 01.01.2015 долги по пеням и недоимкам по транспортному и земельному налогам физлиц.

Минфин разъяснил, почему перечисленные выше обязательства за 2014 год под амнистию не попадают.

Дело в том, что срок уплаты недоимок и пеней за 2014 год — не позднее 01.11.2015, то есть, получается, что на 01.01.2015 недоимка не возникала вовсе.

По мнению ведомства, именно эта причина не позволяет простить долги по указанным налогам за 2014 год.

ПИСЬМО Минфина РФ от 22.06.2018 № 03-02-08/43059

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