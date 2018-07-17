Кейптауну удалось избежать «нулевого дня»

Дефицит осадков последние три года привел к беспрецедентной засухе в Кейптауне ЮАР ). В 2017 г. дожди длились на 40% меньше среднего срока и оказались самыми скупыми за всю историю наблюдений. В январе, подсчитав темпы снижения уровня воды на плотине, власти столицы ЮАР пришли к выводу, что к середине апреля все водные ресурсы в городе будут исчерпаны. Ожидалось, что жителям отключат водопровод и будут выдавать по 25 л воды в день. Однако благодаря усилиям граждан, властей и бизнеса и непродолжительному периоду дождей «нулевой день» удалось отложить сначала на 4 июня, а потом на 9 июля. В городе уверены, что при условии адекватной политики и смены потребительских привычек экстренных мер можно избежать и в 2019 году. О мерах, принятых в Кейптауне, сообщается на сайте городской администрации.

Согласно городской статистике, жители Кейптауна расходуют почти в половину меньше воды, чем в 2015 году. На прошлой неделе в городе использовали 494 млн л в воды в день. Но чтобы избежать дефицита в будущем, показатель должен оставаться в пределах 450 млн л. В городе установили ограничения, согласно которым на работе, дома, в школе, спортивном зале жители могут использовать не больше 50 л воды в день. Предприятия и организации обязаны сократить потребление воды на 45% по сравнению с уровнем 2015 году, а представители сельскохозяйственного сектора — на 60%.

Согласно изданию Environmental Leader, власти также устранили утечки и неисправности в водопроводных системах, из-за которых, согласно мировой статистике, теряется до трети водных ресурсов. Кроме того, во многих домах и гостиницах демонтировали ванны. В каждом общественном туалете установлены экономичные унитазы и безводные писсуары, а на кранах — специальные насадки в виде сетчатого фильтра (аэраторы), которые, снижая интенсивность струи, предотвращают перерасход воды. В большинстве ресторанов выдают одноразовую посуду, чтобы предотвратить расход воды при мытье посуды; готовят овощи на пару и не подают пасту, так как для приготовления макаронных изделий требуется большой объем воды. Вместо мыла используются дезинфицирующие средства. Детей моют в чанах во дворах, чтобы остатками воды орошать сады. Более того в городе отныне одобряют вождение грязной машины. «Когда-то мытье машины было единственным, от чего людям было сложно отказаться», — заметил исполнительный директор и основатель компании — производителя сантехники Waterless Co Клаус Рейхардт.

Благодаря усилиям жителей и властей к концу лета водозаборные сооружения города были заполнены на 20%. После этого в городе прошли продолжительные осадки, благодаря которым уровень воды поднялся 43%. На настоящий момент уровень воды достиг отметки в 55,1%.

Как считает эксперт в области изменения климата Эшли Доусан, действия города показали, что проблему дефицита воды, с которой, по прогнозам ООН , к 2025 году столкнется две трети мирового населения, можно с успехом решать. Главное условие — «всеобъемлющая, комплексная и реалистичная» подготовка.

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