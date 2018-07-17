Дегтярев: туристическая индустрия РФ заинтересована в возвращении зарубежных болельщиков

Туристическая индустрия России заинтересована в возвращении многочисленных зарубежных болельщиков, посетивших чемпионат мира по футболу — 2018.

Об этом заявил « Парламентской газете » председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев , комментируя внесение в Госдуму законопроекта о безвизовом въезде иностранных болельщиков на территорию РФ до конца 2018 года.

«Принятие законопроекта позволит увеличить туристический поток в Россию. Туристическая индустрия России заинтересована, чтобы как можно больше иностранных туристов, которые приехали в качестве болельщиков на чемпионат, вновь посетили Россию. В то же время болельщики по упрощённой процедуре смогут вернуться в качестве туристов, чтобы лучше познакомиться с нашей богатой культурой, историей и нашей провинцией», — сказал Дегтярев.

Он напомнил, что поправку в Федеральный закон «О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предложили лидеры всех думских фракций и депутаты Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным

«Законопроект был подготовлен во исполнение поручения Президента России, рассматриваться будет в приоритетном порядке, а срок предоставления отзывов и рекомендаций по законопроекту устанавливается до 22 июля 2018 года», — уточнил глава Комитета Госдумы.