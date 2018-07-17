Раскрой свой талант

«Вечерка» совместно с Московским домом национальностей продолжает конкурс мастерства.

В конкурсе участвуют творческие работы москвичей. Принять участие может любой желающий. Сегодня мы объявляем заключительный этап приема работ. Их можно прислать только до 23 июля. Ждем фотографии ваших творческих работ с их коротким описанием на электронный адрес konkurs.anr@gmail.com. В письме нужно указать контакты для обратной связи. Авторы лучших работ получат призы!

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