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Обратная связь власти с жителями является одним из главных достижений в Подмосковье
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Обратная связь власти с жителями является одним из главных достижений в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Члены правительства Московской области активно общаются с жителями, в этом большую роль играет портал «Добродел», сообщил во вторник на встрече с лидерами общественного мнения кандидат на пост губернатора Московской области Андрей Воробьев.
«Пять лет назад было странным, когда каждый глава, каждый член правительства, депутаты начали заводить личную почту, на нее обращались избиратели, жители. Тогда мы провозгласили принцип — открытая, чуткая власть. Каждый из глав, который присутствует сегодня в Подмосковье, регулярно проводит встречи, получает на почту, в Instagram, огромное количество сообщений. Я считаю, что это одно из наших главных достижений — обратная связь», — сказал Воробьев.
Он уточнил, что в системе «Добродел» зарегистрированы более 700 тысяч человек, портал имеет важное значение для общения жителей с властью.
Ранее Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Подмосковья. Ими стали Лилия Белова — выдвинута от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев — выдвинут от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», Кирилл Жигарев — выдвинут от ЛДПР; Борис Надеждин — выдвинут от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов — выдвинут от КПРФ и Игорь Чистюхин — выдвинут от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.
Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.
Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.
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