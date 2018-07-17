Обратная связь власти с жителями является одним из главных достижений в Подмосковье

«Пять лет назад было странным, когда каждый глава, каждый член правительства, депутаты начали заводить личную почту, на нее обращались избиратели, жители. Тогда мы провозгласили принцип — открытая, чуткая власть. Каждый из глав, который присутствует сегодня в Подмосковье, регулярно проводит встречи, получает на почту, в Instagram, огромное количество сообщений. Я считаю, что это одно из наших главных достижений — обратная связь», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что в системе «Добродел» зарегистрированы более 700 тысяч человек, портал имеет важное значение для общения жителей с властью.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.