Утверждена архитектура программы международного форума «Евразийская неделя»

На официальном сайте III Международного выставочного форума «Евразийская неделя» в 2018 году опубликована архитектура деловой программы. Форум пройдет в Ереване Армения , 24-26 октября 2018 года и соберет 2,5 тыс. участников — представителей органов власти и бизнеса, специалистов институтов развития, финансовых регуляторов, экспертов из государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стран-партнеров Союза.

Москва, Россия , 17 июля 2018 года — Мероприятия деловой программы III Международного форума «Евразийская неделя» пройдут по трем основным направлениям — стратегическому, отраслевому и бизнес-треку.

Стратегический трек нацелен на создание условий для прямого диалога предпринимателей с регуляторами национального и наднационального уровней.

Пленарное заседание будет посвящено промышленной кооперации — участники обсудят, как научиться доверять друг другу и получать от этого выгоду.

Также стратегический трек включает панельную дискуссии о конкуренции на территории Союза, о будущем ЕАЭС с учетом мировых вызовов, о Большом евразийском партнерстве, бизнес-диалог о налоговом администрировании без ущерба для кооперации, дебаты о перспективах криптовалюты и других атрибутах цифровой экономики, мозговой штурм «Будущее ЕАЭС глазами молодежи».

На саммите регионов стран Союза пройдет дискуссия, как устранить барьеры и усилить процессы межрегионального сотрудничества в сфере промышленности.

Традиционно на «Евразийской неделе» пройдут дискуссии по вопросам сотрудничества со странами-партнерами ЕАЭС. В этот раз одно из таких мероприятий будет посвящено Китаю , с которым в мае этого года было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве; другое — Ирану , который тогда же подписал Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли.

Ключевое значение в рамках стратегического трека имеет заседание Делового совета ЕАЭС, где представители бизнеса определят приоритеты развития отраслей экономики Союза, обсудят, как повысить конкурентоспособность за счет кооперации, и договорятся о совместном продвижении продукции на рынки третьих стран. Запланировано заседание Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС.

В рамках отраслевого трека намечены сессии и дискуссии, посвященные развитию кооперации и расширению экспортных возможностей в сфере информационных технологий и точной инженерии, в сельском хозяйстве, легкой промышленности, на рынке фармацевтических товаров и медицинских изделий, в ювелирной и светотехнической отраслях, а также при создании умных городов. Особое внимание будет уделено вопросам создания общей инфраструктуры, разработке единых стандартов и гармонизации законодательства.

Одно из ожидаемых отраслевых событий «Евразийской недели» — финал конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» и награждение его победителей.

Бизнес-трек деловой программы позволит решить практические вопросы, которые возникают у предпринимателей, расширить деловые контакты в ЕАЭС и третьих странах. Среди запланированных мероприятий — дискуссия промышленников и транспортников о проблемах транспортно-логистического комплекса. Еще две темы для обсуждения: создание новых цифровых продуктов для рынка ЕАЭС и производство «умных» стройматериалов. Состоятся и практикумы для предпринимателей — как учредить бизнес для выхода на рынок ЕАЭС, зайти в торговые сети.

«Программа форума способствует поиску общих практических решений и развитию бизнеса. Нам важно, чтобы производители и поставщики продукции из разных государств получили максимум полезной информации и расширили деловые связи для успешного ведения бизнеса на рынке ЕАЭС. Форум дает предпринимателям возможность получить ответы на интересующие их вопросы напрямую у представителей органов власти и институтов развития, финансовых регуляторов, экспертов из ЕАЭС и третьих стран», — прокомментировала член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина

В этом году запланирована масштабная выставка экспортного и кооперационного потенциала ЕАЭС, в которой примут участие более 120 компаний из следующих отраслей: сельское хозяйство, легкая промышленность, точная инженерия и IT, инновационные строительные материалы, ювелирная промышленность, фармацевтика.

Участие в Форуме «Евразийская неделя» бесплатное. Регистрация на официальном сайте www.eurasianweek.com