Минкультуры и Минфин лидируют в рейтинге открытых данных 

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минкультуры заняло лидирующую позицию наряду с Минфином в рейтинге открытых данных, подготовленном аналитическим центром при правительстве РФ, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.
"Аналитический центр при правительстве Российской Федерации выпустил отчет о публикации открытых данных органами власти Российской Федерации. Минкультуры России разделило первое место с Минфином России в интегральном рейтинге открытых данных, что свидетельствует как о высоком качестве раскрываемых данных, так и об их востребованности", — говорится в сообщении.
Интегральный рейтинг публикации информации в формате открытых данных учитывает все показатели публикационной активности, востребованности, качества опубликованных наборов, а также степень выполнения требований законодательства, пояснили в ведомстве.
По информации пресс-службы, среди сведений Минкультуры наибольшей популярностью пользуется информация из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, реестр прокатных удостоверений фильмов, анонсы и описания мероприятий культурной жизни, информация о музеях и галереях, библиотеках, театрах и других учреждениях культуры.
"На основе открытых данных Минкультуры России работают сервисы компании «Яндекс» — «Карты», «Навигатор», «Такси» и «Афиша», а также ряд других интернет-ресурсов, посвященных культуре и искусству. По приглашению Агентства стратегических инициатив специалисты Минкультуры России поделятся опытом создания инфраструктуры работы с данными в рамках образовательного семинара «Остров 10-21», который проводит Университет национальной технической инициативы на острове Русский", — добавляется в сообщении.