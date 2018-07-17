Минкультуры и Минфин лидируют в рейтинге открытых данных

"Аналитический центр при правительстве Российской Федерации выпустил отчет о публикации открытых данных органами власти Российской Федерации . Минкультуры России разделило первое место с Минфином России в интегральном рейтинге открытых данных, что свидетельствует как о высоком качестве раскрываемых данных, так и об их востребованности", — говорится в сообщении.

Интегральный рейтинг публикации информации в формате открытых данных учитывает все показатели публикационной активности, востребованности, качества опубликованных наборов, а также степень выполнения требований законодательства, пояснили в ведомстве.

По информации пресс-службы, среди сведений Минкультуры наибольшей популярностью пользуется информация из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, реестр прокатных удостоверений фильмов, анонсы и описания мероприятий культурной жизни, информация о музеях и галереях, библиотеках, театрах и других учреждениях культуры.