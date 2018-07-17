Продажи «А101» в июне выросли на 30

МОСКВА , 17 июл — РИА Недвижимость. Количество сделок на объектах ГК «А101» в июне выросло на 30% по сравнению с показателями мая, сообщила генеральный директор компании Сергей Качура в рамках Московского урбанистического форума.

Он отметил, что с начала года объемы продажи на московском рынке жилой недвижимости неуклонно растут. «Мы забыли про классическую „сезонность“, — сказал Качура.

По его данным, в мае во всех округах Москвы, включая ТиНАО, было заключено более 6,2 тысячи сделок. „В июне мы наблюдали не меньший покупательский интерес“, — отметил он.

Как рассказал Качура, в настоящий момент продолжает увеличиваться доля ипотечных сделок. Если по итогам 2017 года в проектах ГК „А101“ в ипотеку было куплено порядка 50% квартир, то по итогам первого полугодия 2018 года доля продаж с привлечением кредитных средств выросла до 65-70%.

»Мы ожидаем, что начиная с сентября покупательская активность продолжит рост — есть все предпосылки к этому, а итоговые показатели второго полугодия будут ощутимо выше по сравнению как с этим летом, так и со вторым полугодием 2017 года", — сказал он.

Качура добавил, что на текущий момент основная задача компании состоит в том, чтобы обеспечить рынок достаточным количеством предложения в условиях нового механизма финансирования строительства объектов, продолжая развивать достигнутое качество как отдельных проектов, так и инфраструктурных объектов. ГК «А101» — инвестиционно-строительный холдинг, реализующий жилые и инфраструктурные объекты в новой Москве. Объем земельного банка группы составляет 2,5 тысячи гектаров.