Ещё
Идеальная пара: вьетнамки + одежда на выход
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Идеальная пара: вьетнамки + одежда на выход 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если вы из числа тех людей, которые только-только смирились с существованием биркенштоков, у нас для вас не слишком хорошие новости. Вьетнамки — те самые отпускные шлепанцы с перемычкой между пальцами — тоже прочно прописались в городе. Это не то чтобы новость: модные девушки и раньше носили их с вполне серьезными брючными костюмами, а сестры Олсен сезоном ранее выпустили несколько идеальных пар для The Row. Но на кутюрной Неделе моды мы снова увидели, как вьетнамки оказываются в паре и с нарядными платьями, и со сдержанным городским кэжуалом. И решили напомнить о такой возможности вам.
Привычнее в городе, конечно, смотрятся вьетнамки с кожаным верхом. Но и стандартные резиновые не возбраняются.
Harper’s Bazaar: последние новости
Наталья Водянова, Мик Джаггер, Яна Рудковская, Ксения Собчак на благотворительном ужине 10 летних джинсовых курток Базовый гардероб за полцены: 10 «вечных» вещей с максимальной скидкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов29
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца101
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию272
США пригрозили России новыми санкциями108
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей71
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение