Идеальная пара: вьетнамки + одежда на выход

Если вы из числа тех людей, которые только-только смирились с существованием биркенштоков, у нас для вас не слишком хорошие новости. Вьетнамки — те самые отпускные шлепанцы с перемычкой между пальцами — тоже прочно прописались в городе. Это не то чтобы новость: модные девушки и раньше носили их с вполне серьезными брючными костюмами, а сестры Олсен сезоном ранее выпустили несколько идеальных пар для The Row. Но на кутюрной Неделе моды мы снова увидели, как вьетнамки оказываются в паре и с нарядными платьями, и со сдержанным городским кэжуалом. И решили напомнить о такой возможности вам.

Привычнее в городе, конечно, смотрятся вьетнамки с кожаным верхом. Но и стандартные резиновые не возбраняются.