Как на ладони. Зачем налоговой доступ к банковским счетам россиян

В последнее время в многочисленных публичных источниках все чаще упоминается о намерении ФНС России усилить меры контроля за соблюдением налогового законодательства физическими лицами (гражданами, индивидуальными предпринимателями). В этой связи фискальный орган предлагает усовершенствовать порядок обмена с кредитными учреждениями информацией о банковских счетах граждан, в том числе привязанных к банковским картам, и о движениях по ним денежных средств.

Встречаются также не вполне корректные высказывания о возможных последствиях такого ужесточения контроля, которые включают в себя необоснованный, безосновательный отъем денежных средств россиян. Подобные предположения не соотносятся с законодательными процедурами привлечения граждан и предпринимателей к налоговой ответственности.

Что уже позволено ФНС Налоговым контролем признается деятельность фискального органа, то есть ФНС, по надзору за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом.

Проводится он исключительно должностными лицами (сотрудниками налоговых органов) в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ , например, в виде проведения экспертиз.

Впрочем, самих видов налоговых проверок, в соответствии с положениями статьи 87 НК РФ, всего два: камеральные и выездные.

Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов, имеющихся в распоряжении ФНС. Проводится она без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение 3 месяцев со дня представления налогоплательщиком декларации.

В отличии от камеральной, выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) налогоплательщика и уже на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа. Решение о проведении такой проверки выносит налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства физического лица.

Выбор в пользу того иного вида проверки определяется исходя из целей ее проведения. Однако назначение налогового контроля в целом заключается в надзоре за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах.

Так вот, в рамках проводимых камеральных и выездных налоговых проверок, налоговый орган в настоящее время и так располагает достаточными полномочиями по истребованию разъяснений, объяснений и документов, не только у физических лиц, но в том числе и у должностных лиц, контрагентов налогоплательщика, у иных хозяйствующих субъектов и даже у кредитных организаций.

Какие сведения доступны налоговикам

Статьей 86 НК РФ в действующей редакции уже определены полномочия налогового органа и обязанности банков, возникающие в связи с проведением проверок. Так, банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии счетов, вкладов в банке и об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств в электронной форме в течение 3 дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа.

Все эти сведения могут быть запрошены налоговыми органами в случаях:

— проведения налоговых проверок, либо истребования документов и информации в соответствии со статьей 93.1 НК РФ;

— вынесения решения о взыскании налога;

— при вынесении решений о приостановки операций по счетам организации, индивидуального предпринимателя, а также о приостановки переводов электронных денежных средств или об отмене приостановки операций по счетам.

Таким образом, налоговый орган имеет возможность при содействии банков получить доступ к финансовой информации граждан и предпринимателей.

При этом, стоит отметить, реализация этих полномочий налоговой службы сопряжена с соблюдением целого ряда формальных условий, таких как наличие согласия руководителя вышестоящего налогового органа, либо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Что может измениться

В силу стремления усовершенствовать налоговый контроль, интерес налогового органа по изменению порядка доступа, сбора, анализа и хранения финансовой информации вполне логичен — особенно если учесть активное внедрение программно-технических комплексов и средств сбора этих данных.

Тем не менее указанные меры не могут рассматриваться как проводимые фискальными органами попытки несанкционированного изъятия денежных средств, принадлежащих гражданам на законных основаниях.

Дело в том, что любой предложенный налоговой службой вариант доступа, сбора, анализа и хранения финансовой информации о счетах граждан и предпринимателей не отменяет последующих налоговых проверок, в рамках которых должны анализироваться и устанавливаться обстоятельства соблюдения налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах.

Кроме того, возможные изменения в процедуре доступа, сбора, анализа и хранения информации о счетах граждан и предпринимателей не отменяют, собственно, положения самого налогового законодательства, чье содержание определяет все существенные элементы налога, а также основания и условия, при которых возникает налоговая обязанность у граждан и предпринимателей.

Тонкости перевода

Обратимся к одному из последних разъяснений, приведенных в письме ФНС России от 27 июня 2018 г. N БС-3-11/4252@. В нем, в частности, указывается на то, что само по себе обстоятельство получения денежных средств от другого физического лица путем перевода с карты на карту, в отсутствие оснований, предусмотренных налоговым законодательством, не формирует налоговой обязанности для получателя денежных средств.

Если полученная гражданином на карту денежная сумма может быть квалифицирована как доход, не подлежащий налогообложению (освобождаемый от налогообложения) по правилам статьи 217 НК РФ, то негативные налоговые последствия для владельца карты не наступают.

Привлечение же налогоплательщика к ответственности в виде штрафа в размере 20% от суммы налога из-за неуплаты или неполной уплаты в результате занижения налоговой базы представляется затруднительным. Установленный законом срок уплаты налога приходится на период, следующий за налоговым периодом, в который у гражданина возникает налоговая обязанность. Таким образом, вывод о неправомерной неуплате гражданином налога в момент поступления денежных средств на карту будет ошибочным и преждевременным.

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