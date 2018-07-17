Российские учёные увеличили срок хранения донорского сердца

Отечественные учёные нашли способ увеличить срок хранения сердца доноров. Если раньше орган мог оставаться пригодным для пересадки лишь в течение 6 часов, то теперь — в течение суток, сообщает «Русская планета».

Условия хранения сердца остались прежними: орган нужно держать при максимальной температуре плюс 4 градуса по Цельсию, однако технология продлевает срок содержания до суток. Суть методики не раскрывается, однако специалисты подчёркивают, что она позволит медикам спасти больше жизней пациентов.