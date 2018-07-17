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Российские учёные увеличили срок хранения донорского сердца
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Российские учёные увеличили срок хранения донорского сердца 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Отечественные учёные нашли способ увеличить срок хранения сердца доноров. Если раньше орган мог оставаться пригодным для пересадки лишь в течение 6 часов, то теперь — в течение суток, сообщает «Русская планета».
Условия хранения сердца остались прежними: орган нужно держать при максимальной температуре плюс 4 градуса по Цельсию, однако технология продлевает срок содержания до суток. Суть методики не раскрывается, однако специалисты подчёркивают, что она позволит медикам спасти больше жизней пациентов.
В частности, теперь врачи смогут проводить операции по пересадке органа, привезённого, к примеру, из Москвы во Владивосток. На данный момент эксперты провели клинические испытания инновационной технологии на крысах, на очереди — тестирование свиней, поскольку сердце этих животных очень похоже по структуре на человеческое.
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