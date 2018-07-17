В Камышле прошел IV областной сельский Сабантуй

Сельский Сабантуй традиционно начинается с конных скачек. В 2018 г. в них приняли участие 38 скакунов из Самарской и Оренбургской областей, а также Башкорстана и Татарстана . Победителем соревнований стал Николай Охотников из Аксубаевского района республики Татарстан. Его Цыганке не было равных. Второе место на своем жеребце по кличке Ясмина занял Данила Ермолаев из Челно-Вершинского района. Третье место досталось Антону Кравченко из Оренбургской области и его Мисс Паве. Среди рысаков лидировал башкирский наездник Халил Латыпов на Деспераде.

Сабантуй иногда переводят как «торжество плуга». Он знаменует собой пробуждение земли, восславляет труд землепашца, демонстрирует богатую самобытную культуру, хлебосольство и гостеприимство татарского народа. Несмотря на ответственную пору (в Камышлинском районе идет заготовка кормов), аграрии провели соревнования среди трактористов, а лучшего наградили во время Сабантуя. По итогам конкурса лучшим трактористом района был признан житель села Новое Усманово Радиф Хуснутдинов.

На Сабантуй в Камышлу прибыли гости не только из Самарской области , но и из соседних регионов. Свои презентационные площадки развернули все муниципальные районы Самарской области, где компактно проживают татары — Клявлинский, Шенталинский, Челно-Вершинский, Кошкинский, Елховский, Похвистневский, а также соседний Северный район Оренбургской области. На площадках были представлены предметы декоративно-прикладного искусства, а почетных гостей встречали песнями, танцами, вкусными угощениями и добрыми пожеланиями.

Торжественная часть сельского Сабантуя началась с шествия делегаций муниципальных районов, за которым последовало красочное представление на майдане. После яркой церемонии открытия участников праздника приветствовал глава Камышлинского района Рафаэль Багаутдинов. Главный сувенир — тюбетейку, символ величия и благородства, организаторы камышлинского Сабантуя надели всем почетным гостям. И.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин зачитал приветственный адрес главы региона Дмитрия Азарова . Дмитрий Холин также сообщил, что в 2019 г. Камышла станет местом проведения X Всероссийского сельского Сабантуя.

После торжественных речей сцену заняли артисты. Звучали знакомые мелодии на русском и татарском языках. Весь праздник на главном майдане Сабантуя шла насыщенная концертная программа. Кроме творческих коллективов Камышлинского района выступали известные эстрадные певцы из Татарстана — Фирдус Тямаев , Искандер Биктагиров, группа «Булгар кызлары», а также самодеятельные коллективы муниципальных районов Самарской области.

Тем временем на майдане начались игры и состязания. Среди наиболее распространенных забав — прыжки в мешках, в ластах, бой мешками на бревне, бег с яйцом, перетягивание каната, палки, подтягивание на перекладине. Гости праздника также смогли принять участие в состязаниях по гиревому спорту, поднятию штанги, лазанию по горизонтальному и вертикальному шестам, армспорту.

Одна из самых зрелищных частей праздника — национальная борьба «Корэш». Абсолютным батыром IV областного сельского Сабантуя стал житель села Старое Усманово Ильдус Нурутдинов. Он удерживает это почетное звание уже несколько лет. На плечи батыра водрузили барана, с которым он прошел круг почета. Поздравление батыров стало счастливым завершением яркого праздника.