39-летняя Шнидер вышла во второй круг турнира в Гштаде

В первом раунде соревнований 39-летняя хозяйка кортов победила Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна

Напомним, что Шнидер, дебютировавшая в WTA-туре в 1994 году, прекратила выступления в 2011 году. Спустя четыре года опытнейшая спортсменка решила вернуться в большой спорт. В свое время, Шнидер являлась пятой ракеткой мира.

WTA. Гштад

Первый круг