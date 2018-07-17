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39-летняя Шнидер вышла во второй круг турнира в Гштаде
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39-летняя Шнидер вышла во второй круг турнира в Гштаде 

SPORT24.ru 1 час назад
В первом раунде соревнований 39-летняя хозяйка кортов победила Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна.
Напомним, что Шнидер, дебютировавшая в WTA-туре в 1994 году, прекратила выступления в 2011 году. Спустя четыре года опытнейшая спортсменка решила вернуться в большой спорт. В свое время, Шнидер являлась пятой ракеткой мира.
Во втором круге соперницей опытной швейцарки станет Саманта Стосур, которая ранее в двух сетах победила итальянку Франческу Скьявоне.
WTA. Гштад
Первый круг
Патти Шнидер (Швейцария) — Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) — 4:6, 6:2, 6:3  Саманта Стосур (Австралия) — Франческа Скьявоне (Италия) — 6:3, 6:2
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