Участники стратегической сессии обсудят, как превратить Тольятти в «Умный город»

Инициатором работы над стратегией развития области в таком формате стал глава региона Дмитрий Азаров

Завтра участники дискуссии сконцентрируются на теме ЖКХ и благоустройства. Среди прочих аспектов будет обсуждаться пилотный проект Министроя РФ «Умный город», который до 2025 года реализуется в Тольятти

"Мы будем говорить о подходах к реализации проекта, попытаемся определить приоритетные задачи и приблизиться к формированию дорожной карты по их выполнению", — анонсирует мероприятие координатор инициативной рабочей группы «Умный город» технопарка «Жигулевская долина» Евгений Каганов.

Особый интерес у эксперта взывает позиция главы региона Дмитрия Азарова и представителей всех областных министерств. Также крайне важно узнать мнение жителей, понять как они видят «умное» будущее Автограда.

"Проект «Умный город» — это некий инструмент для решения городских проблем. В первую очередь — это экологические проблемы, скученность городов, километровые пробки", — рассказывает Каганов. Еще одна важная задача — перевести город на энергосберегающие технологии, чтобы предприятия и частные домовладения могли более эффективно расходовать ресурсы, продолжает он.

Таким образом, «Умный город» — инструмент для обеспечения благополучной и счастливой жизни граждан. Мы хотим, чтобы Самара и Тольятти привлекали жителей, чтобы люди не стремились уехать отсюда", — подытожил Евгений Каганов.

По итогом сессии эксперт надеется получить срез мнения жителей по ключевым вопросам развития Тольятти. «Мнение граждан будет основополагающим. Оно поможет нам сформировать оценку и определить этапы реализации программы», — говорит эксперт.

Отметим, что свое предложение по развитию региона в том или ином аспекте может внести любой житель области — на сайте 63lider.ru. Кстати, там уже появились первые предложения.