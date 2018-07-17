Ещё
Участники стратегической сессии обсудят, как превратить Тольятти в «Умный город»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники стратегической сессии обсудят, как превратить Тольятти в «Умный город» 

Волга Ньюс 1 час назад
Инициатором работы над стратегией развития области в таком формате стал глава региона Дмитрий Азаров.
Завтра участники дискуссии сконцентрируются на теме ЖКХ и благоустройства. Среди прочих аспектов будет обсуждаться пилотный проект Министроя РФ «Умный город», который до 2025 года реализуется в Тольятти.
"Мы будем говорить о подходах к реализации проекта, попытаемся определить приоритетные задачи и приблизиться к формированию дорожной карты по их выполнению", — анонсирует мероприятие координатор инициативной рабочей группы «Умный город» технопарка «Жигулевская долина» Евгений Каганов.
Особый интерес у эксперта взывает позиция главы региона Дмитрия Азарова и представителей всех областных министерств. Также крайне важно узнать мнение жителей, понять как они видят «умное» будущее Автограда.
"Проект «Умный город» — это некий инструмент для решения городских проблем. В первую очередь — это экологические проблемы, скученность городов, километровые пробки", — рассказывает Каганов. Еще одна важная задача — перевести город на энергосберегающие технологии, чтобы предприятия и частные домовладения могли более эффективно расходовать ресурсы, продолжает он.
Таким образом, «Умный город» — инструмент для обеспечения благополучной и счастливой жизни граждан. Мы хотим, чтобы Самара и Тольятти привлекали жителей, чтобы люди не стремились уехать отсюда", — подытожил Евгений Каганов.
По итогом сессии эксперт надеется получить срез мнения жителей по ключевым вопросам развития Тольятти. «Мнение граждан будет основополагающим. Оно поможет нам сформировать оценку и определить этапы реализации программы», — говорит эксперт.
Отметим, что свое предложение по развитию региона в том или ином аспекте может внести любой житель области — на сайте 63lider.ru. Кстати, там уже появились первые предложения.
Волга Ньюс: последние новости
РКЦ "Прогресс" и Центр Хруничева объединят в кооперацию АвтоВАЗ снимет LADA Priora с производства в конце июля Привычную схему движения вокруг площади Куйбышева не вернут до 26 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов29
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца101
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию272
США пригрозили России новыми санкциями108
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей71
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение