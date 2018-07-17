На спортплощадке в микрорайоне Северное Чертаново обновили тренажерное кольцо

Тренажерное кольцо на спортивной площадке в микрорайоне Северное Чертаново отремонтировали по просьбе жительницы Анны Прокоповой.

Женщина оставила жалобу на портале «Наш город», где указала на сломанное кольцо в местном спорткомплексе, расположенном по адресу: микрорайон Северное Чертаново, дом 4, корпус 408Б.

Представители управы района быстро отреагировали на жалобу жительницы. По указанному адресу выполнили ремонтные работы.

«Кольцо установлено, спортивное оборудование находится в удовлетворительном состоянии, допускающем безопасную эксплуатацию», — дал официальный ответ глава управы Чертанова Северного Александр Демин

Фото: Портал «Наш город»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/17/42850/