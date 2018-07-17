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На спортплощадке в микрорайоне Северное Чертаново обновили тренажерное кольцо
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На спортплощадке в микрорайоне Северное Чертаново обновили тренажерное кольцо 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Тренажерное кольцо на спортивной площадке в микрорайоне Северное Чертаново отремонтировали по просьбе жительницы Анны Прокоповой.
Женщина оставила жалобу на портале «Наш город», где указала на сломанное кольцо в местном спорткомплексе, расположенном по адресу: микрорайон Северное Чертаново, дом 4, корпус 408Б.
Представители управы района быстро отреагировали на жалобу жительницы. По указанному адресу выполнили ремонтные работы.
«Кольцо установлено, спортивное оборудование находится в удовлетворительном состоянии, допускающем безопасную эксплуатацию», — дал официальный ответ глава управы Чертанова Северного Александр Демин.
Фото: Портал «Наш город»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/17/42850/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
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