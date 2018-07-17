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В Москве сократилась загруженность дорог в часы-пик
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В Москве сократилась загруженность дорог в часы-пик 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
В Москве, по сравнению с прошлым годом, улучшилось движение. Это показали подсчеты международной аналитической компании TomTom, подготовленные специально к столичному Урбан-Форуму, проходящему сейчас в Москве.
Обычно всемирный рейтинг TomTom выходит в начале года, но в этот раз его публикацию перенесли на осень. Как пояснил вице-президент по вопросам дорожного движения компании Питер-Ральф Шефер, это связано с тем, что в этом году меняется методика подсчета. Тем не менее, поскольку в компании пристально следят за дорожной ситуацией в Москве, к МУФ-2018 загрузку обсчитали специально для столицы России.
Напомним, по оценке TomTom по уровню пробок, в 2012 году Москва занимала первое место во всем мире. В 2016 году, благодаря предпринятым столичными властями мерам, Москва опустилась на 13 место. Судя по данным последнего года, улучшение ситуации продолжилось — показатель загруженности столичной дорожной сети снизился с 44% до 43% в 2017 году по сравнению с 2016. При этом в пиковые вечерние часы дороги разгрузились с 94% до 91%.
Показатель загруженности дорог отражает, на какое время увеличивается поездка в час-пик по сравнению с движением в непиковое время.
"Город использует интеллектуальные технологии, комплексную систему организации дорожного движения и подходы, ориентированные на большие данные, — отметил Питер-Ральф Шеффер. — Свою роль сыграло обновление подвижного состава общественного транспорта, а также каршеринг, развитие вело-инфраструктуры. Горожане чаще используют велосипед, трамваи, автобусы и метро. Удобные виды общественного транспорта побудили больше людей выбрать альтернативные транспортные средства".
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