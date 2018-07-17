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В центре «Мои документы» на Полярной расширился перечень услуг
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В центре «Мои документы» на Полярной расширился перечень услуг 

Управа района Бабушкинский 40 минут назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Жители Бабушкинского теперь смогут подать уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет.
— Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, сейчас же жители могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время с 8 утра до 8 вечера, во флагманские офисы — с 10 утра до 10 вечера, без привязки к месту жительства. Для этого необходим паспорт, уведомление, а также при наличии — копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок, — сообщает пресс-служба столичных МФЦ.
Напомним, что, помимо более 170 государственных услуг, в центрах «Мои документы» можно воспользоваться дополнительными сервисами. (ис)
Управа района Бабушкинский: последние новости
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