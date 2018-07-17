Флигель у дома-музея И. Тургенева на ул. Остоженка могут признать объектом культурного наследия

Флигель у дома-музея Ивана Тургенева на ул. Остоженка, где, вероятно, проживал прототип героя рассказа «Муму» дворник Герасим, могут признать объектом культурного наследия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Сейчас у нас на рассмотрении находится 18 заявок, среди них есть интересные. Например, дом И. Тургенева у нас является федеральным памятником, а рядом стоит бывший его флигель. По мнению заявителя, именно там жил Герасим, дворник матушки писателя Варвары Петровны Тургеневой, прототип того самого Герасима. Будем рассматривать заявку. Если подтвердится, что здание подлинное, то не исключено, что признаем его памятником», — сказал А. Емельянов.

Он добавил, что статус флигеля в течение двух месяцев определят эксперты научно-методического совета, после чего примут окончательное решение по объекту.