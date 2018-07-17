Участники молодежного форума ПФО «iВолга-2018» отметили День Самарской символики

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018» пройдет на Фестивальной поляне на Мастрюковских озерах в период с 26 июля по 4 августа. Форум проводится с 2013 года по поручению Президента РФ Владимира Путина и под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича . Организатором Форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев напомнил, что в сентябре 1998 года СГД приняла закон «О государственных символах области», которым устанавливались региональные герб и флаг. Чуть позже к ним присоединился гимн. За эталон герба Самарской области был принят герб, высочайше утвержденный 5 июля 1878 года (по новому стилю 17 июля).

"Так как год юбилейный, мы решили на молодежном форуме «iВолга-2018» посвятить нашей символике целую серию мероприятий — творческие встречи, круглые столы, — делится планами Сергей Бурцев. — Я уверен, что эта тема сквозной нитью пройдет через весь молодежный форум и позволит самарцам и гостям области окунуться в нашу историю. Скажу больше, у нас в этом году будет 150 представителей молодежи из Китайской Народной Республики . Я думаю, им тоже будет интересно узнать и историю нашей страны и того региона, в который они приехали в гости".

Главный научный сотрудник Самарского областного историко-краеведческого музея им. Алабина Артем Доценко поведал молодым людям историю герба, гимна, знамени — Самарского края и Самары . Рассказал о том, что Самарское знамя было создано по инициативе городского головы Петра Алабина и подарено болгарскому ополчению во время русско-турецкой войны. Два года назад знамя вернулось на родину и теперь хранится в основной экспозиции Алабинского музея.

"Современная символика происходит от того знаменитого Самарского знамени конца 19 века, и цель нашего музея — донести до молодежи его боевую историю, — поясняет Артем Доценко. — Что касается герба, то в конце 18 века по указу Екатерины Второй появился герб города, на котором изображена белая коза. А на гербе области — серебристый козел. Животные внешне напоминают коз, но в действительности это сибирские косули, которые раньше в большом количестве водились в нашей области".

О неофициальных символах Самары и губернии мы поговорили с уроженцем Сакского района Республики Крым Аблямидом Меметовым. Молодой человек закончил Самарскую сельхозакадемию по специальности «инженер-механик в агробизнесе». Планирует еще лет на пять задержаться в Самаре — закончить магистратуру и набраться опыта в выбранной профессии. На «iВолга-2018» едет 23 июля как старший инструктор, будет обустраивать лагерь для проживания участников форума.

"Первые ассоциации с Самарой — город-миллионник, у нас таких больших просто нет, — поясняет Аблямид. — Символы — Ракета, «Самара космическая», РКЦ «Прогресс» . Город очень нравится, у меня здесь появилось много друзей и знакомых".

24 июля на «iВолга-2018» заедет будущий сотрудник пресс-службы молодежного форума, студентка Самарского университета Елизавета Баркова.

"Самарскую символику мы изучали в школе на уроках обществознания, — говорит Елизавета. — Но там буквально пара уроков о том, что у нас есть герб, флаг и гимн Самарской области, а вот так подробно с нами никто об этом не говорил. И хорошо, что на нашем молодежном форуме самарской символике будет посвящен целый ряд мероприятий. Да мы и сами теперь сможем о многом рассказать!".