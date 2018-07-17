Лжеэнергетики просят вологжан менять счетчики

Письма с требованиями заменить индивидуальный прибор учета электроэнергии поступают в почтовые ящики вологжан. Однако ресурсоснабжающая организация ПАО «МРСК Северо-Запада» заявила, что не имеет к этому отношения.

Лжеэнергетики ссылаются на пункты законов и требуют выполнить работу в ближайшее время. В письмах указаны адрес, где следует заменить счетчик по причине неисправности, и номера телефонов, по которым следует вызвать специалиста. В подписи указана организация «Вологдасбыт». Это и вводит вологжан в заблуждение: название схоже с наименованием отделения по сбытовой деятельности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» — «Энергосбыт».

Компания предупреждает вологжан, что предписание на замену неисправного прибора учета может выдать только исполнитель коммунальной услуги по электроснабжению.

«В многоквартирном доме предписание может выдать УК, ТСЖ или поставщик электроэнергии (с 1.04.2018 в Вологодской области — это филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»). Кто в доме исполнитель коммунальной услуги по электроснабжению, указано в верхней части квитанции за электроэнергию. Если дом частный — предписание может выдать сетевая организация, которая обслуживает электросети в населенном пункте. На исполнение предписания дается три месяца, после чего, если нарушение не устранено, применяется расчет электропотребления по нормативу с повышающим коэффициентом», — поясняет начальник отдела по работе с населением ОЭД «Энергосбыт» «Вологдаэнерго» Ирина Севастьянова.

Выявляются неисправности счетчиков обычно во время контрольного снятия показаний приборов учета в домах и квартирах. Собственникам жилых площадей выписывается письменное уведомление о необходимости заменить/провести поверку счетчика. Предписание оформляется на официальном бланке с подписью руководителя, заверенной печатью.