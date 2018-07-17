Футболисты «Сокола» сфотографировались на календарь

Новое командное фото появилось на официальном сайте футбольного клуба «Сокол». Фотографию сделали в преддверии стартующего Первенства второго дивизиона. Именно здесь, в группе «Центр» и будет выступать саратовский клуб. Первая игра уже намечена на завтра. Волжане на своем поле принимают «Динамо-Брянск».

Накануне стало известно, что количество соперников у саратовцев прибавилось. В последний момент для участия в турнире заявилась молодежная команда «Химки-М» из Подмосковья . Таким образом общее количество команд в группе «Центр» достигло четырнадцати. Изменения уже внесли в календарь. Так, например, в первом круге «Сокол» примет «Химки-М» дома, а во втором — отправится в Подмосковье на выезд.

Произошли и изменения в составе бело-синих. В заявку нашей команды включили воспитанника местной футбольной школы, вратаря Ивана Беляева (2002 года рождения). Весенние сборы он провел вместе с клубом, ранее в 2017 году приглашался в футбольную школу ЦСКА.

В пресс-службе клуба также отметили, что реализация билетов на игру откроется за несколько часов до стартового свистка. Квитки можно будет приобрести у Южных ворот стадиона (пересечение улиц Аткарская и Слонова). Это связано со строительными работами. Стоимость билетов 100 рублей.