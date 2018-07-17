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«Единая Россия» предложила понизить НДФЛ для сотрудников старше 50 лет
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«Единая Россия» предложила понизить НДФЛ для сотрудников старше 50 лет 

Банки.ру 49 минут назад
Фото: Парламентская газета
Предпринимательская платформа партии «Единая Россия» (ЕР) предложила ряд льгот и преференций для сотрудников старше 50 лет и их работодателей на переходный период до 2034 года по изменению пенсионной системы и повышению пенсионного возраста. Среди предложенных мер — снижение ставки налога на доход физических лиц. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕР.
«Платформа рекомендует Минфину России в целях стимулирования продолжения легальной трудовой деятельности граждан предпенсионного и пенсионного возраста на переходный период до 2034 года законодательно снизить НДФЛ с 13% до 6,5%», — говорится в сообщении. По словам сопредседателя платформы Евгения Демина, такие работники смогут получать более высокую зарплату за счет экономии на налогах.
Среди предложенных мер Минтруду и Роструду ЕР рекомендовала регламентировать возможность увольнения работников госкомпаний и учреждений старше 50 лет только при условии их обучения за счет госсредств по программе профессиональной переподготовки или основам предпринимательской деятельности.
Минэку, Корпорации МСП и МСП Банку рекомендовали разработать механизмы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых доля сотрудников старше 50 лет, работающих и принятых в штат за последние два года, превышает 50%. Корпорации МСП совместно с Минэкономразвития предлагается предусмотреть меру по добавлению дополнительных 10% баллов при участии для таких компаний в госзакупках. Предлагается также ввести обязательную 10% квоту для выдачи госгарантий на обеспечение участи в торгах по выполнению заказов таким компаниям.
«Данные меры помогут стимулировать продолжение легальной трудовой деятельности граждан пенсионного возраста, в том числе: сократить до 50% пенсионных, медицинских и социальных страховых отчислений для работающих пенсионеров; получить полную медстраховку, распространяющуюся на весь пакет услуг по оказанию медицинской помощи, которую пенсионер может получить в любом выбранном им государственном медицинском учреждении», — прокомментировал Демин.
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