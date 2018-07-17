«Единая Россия» предлагает двукратно снизить ставки НДФЛ и страховых взносов

Ставку НДФЛ и страховые отчисления для работающих пенсионеров предлагается снизить в два раза на время переходного периода в рамках предложенных Правительством мер по совершенствованию пенсионной системы. Об этом сообщил депутат Госдумы, замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко на заседании внутрипартийной платформы по поддержке предпринимательской инициативы.

По словам депутата, после того как в Госдуму был внесён правительственный законопроект, предполагающий поэтапное до 2034 года повышение пенсионного возраста мужчин до 65 лет, а женщин до 63 лет, в партии развернулась широкая дискуссия

«Через форму обратной связи на сайтах региональных отделений партий пришло 600 предложений из 62 регионов. Все они будут проанализированы и переданы во фракцию «Единой России» в Госдуме, чтобы включить в качестве поправок ко второму чтению проекта закона. Кроме того, обсуждения прошли в 250 муниципалитетах», — пояснил Ревенко.

Среди тем, которые чаще всего звучат в предложениях регионов: создание рабочих мест для людей старшего возраста, вывод из тени самозанятых граждан, увеличение пособия по безработице до прожиточного минимума, максимальная легализация трудовых отношений.

Среди предложений также встречаются темы создания центра переобучения лиц зрелого возраста и формирования для них базы вакансий. Финансовые траты на переобучение граждан «Единая Россия» предлагает закрепить за государством.