ГД приняла закон о создании отдельных кассационных и апелляционных судов

МОСКВА , 17 июл — РИА Новости Госдума во вторник в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о создании отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, не связанных нынешними границами регионов, и об освобождении Верховного суда от рассмотрения апелляций.

Аналогичная система сейчас действует в арбитражных судах: в ней существуют независимые друг от друга арбитражные суды регионов, апелляционные и кассационные суды, во главе системы стоит Верховный суд России . В то же время в судах общей юрисдикции апелляционная и кассационная инстанции входят в общую структуру региональных судов и даже располагаются в тех же зданиях. По мнению Верховного суда, такое положение может влиять на их несамостоятельность.

"Возникла объективная необходимость создания в Российской Федерации структурно самостоятельных кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, которая обусловлена потребностью в функционировании в рамках подсистемы судов общей юрисдикции организационно обособленных судебных инстанций в целях максимального обеспечения их независимости и самостоятельности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект предполагает, что апелляционные и кассационные жалобы и представления будут рассматривать не в том же суде, решение которого опротестовывается, и даже не в этом же регионе. Законопроектом предлагается создать девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции.

Авторы также считают, что новая система позволит оптимизировать нагрузку на судей. «Структурное выделение в подсистеме судов общей юрисдикции самостоятельных кассационных и апелляционных судов, не связанных рамками административно-территориального деления субъектов Российской Федерации, позволит усовершенствовать инстанционное устройство судов общей юрисдикции и оптимизировать судебную нагрузку», — говорится в пояснительной записке.

Таким образом предлагается создать отдельное звено судебной системы — апелляционные суды общей юрисдикции — для рассмотрения жалоб, представлений и протестов. Им будет передана часть функций по рассмотрению дел в апелляционном порядке из региональных судов и апелляционные функции Верховного суда России.

"В результате такого изменения компетенции судебных инстанций, с одной стороны, будет исключена ситуация, при которой проверка вынесенного судебного акта осуществляется в том же суде, которым дело рассматривалось в качестве суда первой инстанции. С другой стороны, из ведения Верховного суда … будет исключено рассмотрение дел по жалобам на не вступившие в силу судебные акты этих судов, что будет соответствовать экстраординарному характеру данной судебной инстанции", — говорится в документе.

Согласно поправке, первый кассационный суд будет расположен в Саратове , второй — в Москве, третий — в Петербурге , четвертый — в Краснодаре , пятый — в Пятигорске , шестой — в Самаре , седьмой — в Челябинске , восьмой — в Кемерово , девятый — во Владивостоке . Военный кассационный суд предлагалось расположить в Новосибирске

Московской области. Кроме того, поправкой были предложены города расположения новых апелляционных судов: первый апелляционный суд — в Калуге , второй — в Петербурге, третий — в Сочи , четвертый — в Нижнем Новгороде, пятый — в Новосибирске. Апелляционный военный суд предлагается расположить в городском округе Власиха

Поправками ко второму чтению также был изменен максимальный возраст для судей апелляционных и кассационных судов с 70 до 76 лет.