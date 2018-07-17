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Паредес дал согласие на переход в «Милан»
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Паредес дал согласие на переход в «Милан» 

Советский спорт 1 час назад
По информации источника, в его услугах заинтересован «Милан», который испытывает проблемы с финансовым фэйр-плей.
Агент Паредеса предложил игрока «Интеру»
Отмечается, что полузащитник дал согласие на переход в стан красно-черных.
При этом Паредеса не смущает тот факт, что УЕФА наложил бан на клуб из Италии, который лишает команду права выступать в еврокубках в течение ближайших двух лет.
Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны таких клубов, как «Сампдория» и «Наполи», который делал «Зениту» предложение в размере 25 млн евро.
В минувшем сезоне 24-летний полузащитник сыграл 28 матчей в РФПЛ, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.
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