Паредес дал согласие на переход в «Милан»

По информации источника, в его услугах заинтересован «Милан», который испытывает проблемы с финансовым фэйр-плей.

Агент Паредеса предложил игрока «Интеру»

Отмечается, что полузащитник дал согласие на переход в стан красно-черных.

При этом Паредеса не смущает тот факт, что УЕФА наложил бан на клуб из Италии , который лишает команду права выступать в еврокубках в течение ближайших двух лет.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны таких клубов, как «Сампдория» и «Наполи», который делал «Зениту» предложение в размере 25 млн евро.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник сыграл 28 матчей в РФПЛ, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.