Стало известно, как работает «Меркурий» при торговле со странами СНГ

С 1 июля ветеринарные сопроводительные документы стали электронными.

В связи с этим Россельхознадзор разъяснил некоторые нюансы, с которыми может столкунуться бизнес в торговле со странами СНГ.

При вывозе товаров, подконтрольных ветеринарному надзору, в указанные государства, применяются защищенные бланки утвержденных форм, подлежащие учету в системе «Меркурий».

При оцифровке документа в поле «Получатель» должно быть указано место полного таможенного оформления или пограничный пункт. Наименование конечного получателя и его адрес указываются в графе «Особые отметки».

При импорте товаров животного и растительного происхождения к грузу должны быть приложены ветсвидетельства установленной формы, за подписью руководителя и печатью уполномоченного госоргана страны-отправителя.

Переводиться в электронный вид документ будет при полном таможенном оформлении, после чего реквизиты ЭВСД появятся и в системе и на реверсе его бумажного аналога.