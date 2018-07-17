Ещё
Стало известно, как работает «Меркурий» при торговле со странами СНГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, как работает «Меркурий» при торговле со странами СНГ 

Время бухгалтера 1 час назад
С 1 июля ветеринарные сопроводительные документы стали электронными.
В связи с этим Россельхознадзор разъяснил некоторые нюансы, с которыми может столкунуться бизнес в торговле со странами СНГ.
При вывозе товаров, подконтрольных ветеринарному надзору, в указанные государства, применяются защищенные бланки утвержденных форм, подлежащие учету в системе «Меркурий».
При оцифровке документа в поле «Получатель» должно быть указано место полного таможенного оформления или пограничный пункт. Наименование конечного получателя и его адрес указываются в графе «Особые отметки».
При импорте товаров животного и растительного происхождения к грузу должны быть приложены ветсвидетельства установленной формы, за подписью руководителя и печатью уполномоченного госоргана страны-отправителя.
Переводиться в электронный вид документ будет при полном таможенном оформлении, после чего реквизиты ЭВСД появятся и в системе и на реверсе его бумажного аналога.
Указанные правила действительны и при движении груза через страны-члены ЕАЭС.
Время бухгалтера: последние новости
Долги по налогам за 2014 год не спишут Иностранцев нужно регистрировать, только если они живут в компании Как простую электронную подпись приравнять к собственноручной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов29
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца101
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию272
США пригрозили России новыми санкциями108
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей71
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение