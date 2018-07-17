Стало известно, как работает «Меркурий» при торговле со странами СНГ 

С 1 июля ветеринарные сопроводительные документы стали электронными.
В связи с этим Россельхознадзор разъяснил некоторые нюансы, с которыми может столкунуться бизнес в торговле со странами СНГ.
При вывозе товаров, подконтрольных ветеринарному надзору, в указанные государства, применяются защищенные бланки утвержденных форм, подлежащие учету в системе «Меркурий».
При оцифровке документа в поле «Получатель» должно быть указано место полного таможенного оформления или пограничный пункт. Наименование конечного получателя и его адрес указываются в графе «Особые отметки».
При импорте товаров животного и растительного происхождения к грузу должны быть приложены ветсвидетельства установленной формы, за подписью руководителя и печатью уполномоченного госоргана страны-отправителя.
Переводиться в электронный вид документ будет при полном таможенном оформлении, после чего реквизиты ЭВСД появятся и в системе и на реверсе его бумажного аналога.
Указанные правила действительны и при движении груза через страны-члены ЕАЭС.