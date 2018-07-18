Госдуме предлагают решить проблему с пьяными судьями и прокурорами

Государственную думу внесен законопроект, закрепляющий за сотрудниками ДПС право отстранять пьяных судей и прокуроров от управления транспортным средством и направлять их на медосвидетельствование.

По словам инициатора документа, первого зампреда комитета по делам национальностей ГД Валерия Рашкина КПРФ ), необходимость поправок вызвана проблемой определения пределов неприкосновенности судей и прокуроров в ситуациях, когда требуется обеспечение безопасности других лиц. Речь идет, в первую очередь, об обеспечительных мерах производства по ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения). Парламентарий ссылается на Административный регламент МВД , разрешающий сотрудникам ДПС только составлять рапорт на пьяных судей и прокуроров и передавать документы руководителю подразделения. А также на приказ МВД России от №948, запретивший отстранять судей в состоянии опьянения от управления ТС и их освидетельствование. Как отмечает депутат, согласно сведениям из МВД, указанные изменения Административного регламента были «обусловлены необходимостью его приведения в соответствие с положениями Закона „О статусе судей в РФ“.

Депутат считает, что Административный регламент хотя и дает право сотруднику ДПС принимать меры к прекращению дальнейшего движения транспортного средства до устранения условий задержания, однако при отсутствии остальных прав подобное положение является, по сути, нереализуемым.