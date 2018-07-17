Ещё
Сванидзе: Днём памяти Николая II Володин щёлкает по носу КПРФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сванидзе: Днём памяти Николая II Володин щёлкает по носу КПРФ 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Журналист и публицист в эфире НСН объяснил, зачем спикеру Госдумы понадобилось такое предложение.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил думскому комитету по контролю и регламенту проработать возможность назначить 17 июля Днём памяти Николая II.
Член СПЧ, журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН одобрил эту идею и назвал несколько причин, которые подтолкнули Володина к такой идее.
«Думаю, что причин может быть несколько. Одна из них — поклон, реверанс в сторону Русской православной церкви, которая, как известно, канонизировала последнего русского императора. Вторая причина — Вячеслав Володин представляет «Единую Россию» и хочет немножко щёлкнуть по носу КПРФ, потому что коммунисты же царя убили вместе с семьёй. Без Ленина же там точно не обошлось, который до сих пор на знамёнах у коммунистов. Либо он отдал распоряжение, либо кивнул головой, но, так или иначе, без его добра бы точно это страшное убийство не произошло. Плюс ещё повлияла достаточно красивая историческая дата, потому что при любом отношении к Николаю он был зверски убит вместе с семьёй, женой, девочками, больным ребёнком и слугами. Это действительно очень тяжёлая, трагическая дата, отмечать её имело бы смысл», — рассказал Сванидзе.
Напомним, последний российский император Николай II был расстрелян вместе со своей семьёй и слугами в разгар Гражданской войны ровно сто лет назад. Останки погибших были найдены в 1991 году в урочище Поросенков Лог. Сообщалось, что в захоронении обнаружили останки царской четы и трех их дочерей. А уже в 2007 году были найдены останки, предположительно цесаревича Алексея и великой княжны Марии. Ранее сообщалось, что проведённая Следственным комитетом экспертиза подтвердила подлинность останков.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Канделаки - о ЧМ-2018: У нас все получилось! Куренной: Эксперту по делу «пьяного» мальчика утверждено обвинительное заключение Порошенко заявил о планах России напасть на Мариуполь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов29
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца101
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию278
США пригрозили России новыми санкциями108
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей71
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение