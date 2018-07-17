Ещё
У российских дилеров может произойти затоваривание складов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У российских дилеров может произойти затоваривание складов 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Если верить официальным изданиям, с начала года постепенно растёт производство автомобилей на территории Российской Федерации. Только в первой половине года наблюдается чистый прирост промышленного производства на три процента. Всего же за этот промежуток времени было выпущено 771 000 экземпляров легковых автомобилей разных брендов. В этом сегменте наблюдается прирост почти на 19 процентов.
Эксперты отмечают, что темпы роста производства несколько опережают темпы роста реализации. Ведь с начала года этот показатель вырос лишь на 18 процентов. Более того, аналитики полагают, что в стране будет происходить постепенное снижение роста продаж, хотя положительная динамика всё равно будет сохранятся. И в случае, если прогноз осуществится, на складах дилеров может произойти затоваривание.
Напомним, что в настоящее время в стране нет действующих государственных программ для стимулирования граждан на приобретение машин. Пока что доступны только льготные систему кредитования. Хотя, чиновники уже говорят о том, что в следующем году появятся новые программы, которые позволят увеличить рост продаж на отечественном рынке.
Daily-Motor: последние новости
Официально: Производство Lada Priora прекратится в конце июля Росавтодор может начать контролировать рекламу вдоль дорог Представлены первые фото купе-кроссовера Skoda Kodiaq GT
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов29
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца101
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию272
США пригрозили России новыми санкциями108
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей71
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение