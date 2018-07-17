У российских дилеров может произойти затоваривание складов

Если верить официальным изданиям, с начала года постепенно растёт производство автомобилей на территории Российской Федерации . Только в первой половине года наблюдается чистый прирост промышленного производства на три процента. Всего же за этот промежуток времени было выпущено 771 000 экземпляров легковых автомобилей разных брендов. В этом сегменте наблюдается прирост почти на 19 процентов.

Эксперты отмечают, что темпы роста производства несколько опережают темпы роста реализации. Ведь с начала года этот показатель вырос лишь на 18 процентов. Более того, аналитики полагают, что в стране будет происходить постепенное снижение роста продаж, хотя положительная динамика всё равно будет сохранятся. И в случае, если прогноз осуществится, на складах дилеров может произойти затоваривание.

Напомним, что в настоящее время в стране нет действующих государственных программ для стимулирования граждан на приобретение машин. Пока что доступны только льготные систему кредитования. Хотя, чиновники уже говорят о том, что в следующем году появятся новые программы, которые позволят увеличить рост продаж на отечественном рынке.