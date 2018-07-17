Реальная зарплата москвичей выросла на 9,8% с начала 2018 года

Владимир Ефимов. Реальная зарплата в столице в 2018 году выросла на 9,8% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил РИАМО во вторник в кулуарах Московского урбанистического форума — 2018 министр правительства Москвы , руководитель департамента экономической политики и развития Москвы

«Заработная плата в Москве сохраняет на протяжении последних лет рост в реальном выражении. С начала года номинальная зарплата выросла на 13,4%, а инфляция — на 3,3%. В итоге мы получаем 9,8% роста реальной зарплаты. Реальная заработная плата растет, растут и располагаемые доходы москвичей, безусловно, это отражается на их покупательной способности», — сказал Ефимов, уточнив, что данная статистика соответствует периоду с января по апрель текущего года.

Он добавил, что безработицы в Москве нет — показатель 0,4% (отношение численности безработных к численности рабочей силы — ред.) официально зарегистрированной безработицы означает ее отсутствие.

«Количество людей, стоящих на бирже труда, в четыре раза меньше, чем количество открытых вакансий. Город предлагает такое количество рабочих мест, которое может удовлетворить любого желающего», — заключил Ефимов.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum 2018 и выставка будущего Москвы. В этом году форум посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений.