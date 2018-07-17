Минтранспорта Московской области установит тротуары возле школы, куда дети годами шли по проезжей части

Представители Общероссисйского народного фронта (ОНФ) получили обращение от жителей микрорайона Клязьма города Пушкино , которые боятся за жизнь и здоровье своих детей. Они сообщили, что в микрорайоне всего лишь одна школа, — общеобразовательная школа №15. Однако подходы к ней ни с одной стороны не оборудованы тротуарами.

Сейчас 400 школьников посещает учебное заведение, каждый день рискуя даже не дойти туда. Такая ситуация по дороге в школу наблюдается уже более 20 лет, так заверяют родители учащихся.

В связи с приближающимся первым сентября активисты ОНФ провели выездное собрание, на которое пригласили жителей микрорайона Клязьма, представителей муниципальной власти, родительской общественности, профильных министерств Московской области , администрации города, Мосавтодора и ГИБДД . Координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков в ходе собрания отметил, что вмешательство активистов наконец позволило гражданам быть услышанными властями. «На нашей встрече представители органов власти: Минтранса Московской области и Мосавтодора — наконец услышали граждан и пообещали к 1 сентября провести работы по обустройству здесь тротуаров. Оперативно будет сделан участок от перекрестка до школы — 700 метров. Остальную протяженность улицы запланировали сделать до конца текущего года», — заявил Рожков.

Стоит отметить, что опасность быть сбитым по пути в школу в последнее время сильно возросла, так как рядом, на Ярославском шоссе, идет ремонт, и водители объезжают его именно по этой дороге. А с наступлением зимы такое интенсивное движение совсем превратится в проблему. В связи с этим, помощь ОНФ оказалась как никогда своевременной. Помимо того, что к школе будет проложен тротуар и дорога, планируется также сделать искусственные неровности и поставить знак «Дети». Более того, тротуар проложат и на противоположной стороне дороги, а также сделают специальные места, отведенные под парковку.