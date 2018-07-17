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Ямальские волонтеры-медики пополняют российский банк донорской крови
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Ямальские волонтеры-медики пополняют российский банк донорской крови 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Мордовия, Самарская, Воронежская и Волгоградская области демонстрируют динамичные результаты по развитию регулярного донорства крови.
В январе — июне текущего года активисты всероссийского движения «Волонтеры-медики» провели более 500 мероприятий, проинформировав 83 тыс. россиян по вопросам организации донаций и значении донорской крови для жизни и здоровья реципиентов. При участии добровольцев организовано 160 акций с донациями. К 18 регионам страны, где волонтеры-доноры начали свою работу, присоединились еще 37.
В 2018 году команда волонтеров, пропагандирующих в России безвозмездное и регулярное донорство крови, увеличилась втрое — до 1,7 тыс. человек. Почти 700 из них прошли обучение в проекте «Школа ответственных доноров», организованном совместно с Национальным фондом развития здравоохранения. За первое полугодие волонтеры-медики пополнили российский банк донорской крови на 3,8 тонны, что на 56% больше, чем в предыдущем полугодии. Этот суммарный объем крови безвозмездно сдали 8,8 тыс. человек из 55 регионов страны. Как сообщает Агентство социальной информации, 9% доноров составили сами волонтеры-медики, остальные 91% россиян привлекли к донорству крови при помощи добровольцев. Большие показатели были достигнуты в июне 2018 года, когда волонтеры-медики проводили первую Всероссийскую акцию «Следуй за мной! #ЯОтветственный донор», приуроченную к Всемирному дню донора крови (14 июня).
«Мы занимаемся развитием кадрового донорства крови всего год, но уже достигли значительных результатов, — рассказала федеральный координатор по поляризации кадрового донорства движения «Волонтеры-медики» Олеся Сафонова. — Это направление медицинского волонтерства оказалось очень востребовано действующими донорами и россиянами, которые только планируют присоединиться к их числу».
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