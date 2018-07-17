Ямальские волонтеры-медики пополняют российский банк донорской крови

В январе — июне текущего года активисты всероссийского движения «Волонтеры-медики» провели более 500 мероприятий, проинформировав 83 тыс. россиян по вопросам организации донаций и значении донорской крови для жизни и здоровья реципиентов. При участии добровольцев организовано 160 акций с донациями. К 18 регионам страны, где волонтеры-доноры начали свою работу, присоединились еще 37.

В 2018 году команда волонтеров, пропагандирующих в России безвозмездное и регулярное донорство крови, увеличилась втрое — до 1,7 тыс. человек. Почти 700 из них прошли обучение в проекте «Школа ответственных доноров», организованном совместно с Национальным фондом развития здравоохранения. За первое полугодие волонтеры-медики пополнили российский банк донорской крови на 3,8 тонны, что на 56% больше, чем в предыдущем полугодии. Этот суммарный объем крови безвозмездно сдали 8,8 тыс. человек из 55 регионов страны. Как сообщает Агентство социальной информации, 9% доноров составили сами волонтеры-медики, остальные 91% россиян привлекли к донорству крови при помощи добровольцев. Большие показатели были достигнуты в июне 2018 года, когда волонтеры-медики проводили первую Всероссийскую акцию «Следуй за мной! #ЯОтветственный донор», приуроченную к Всемирному дню донора крови (14 июня).