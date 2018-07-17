Живущий под землей. Как устроена жизнь крота

Охотник и журналист Андрей Федоров вновь отправился изучать животный мир Подмосковья . На этот раз натуралисту удалось повстречаться с самым ярым ненавистником солнечного света.

На днях решил прогуляться по полям и перелескам Талдомского района Подмосковья. Оказалось — не зря.

Небольшой ручей перешел вброд и стал карабкаться по склону довольно крутого оврага, чтобы выйти на дикое поле, где растет полным-полно самых разных трав и цветов. Посреди почти отвесного склона наткнулся на лисью нору. Еще совсем недавно тут жила лиса со свои выводком. Довольно глубокая нора с несколькими верховыми выходами, кладовка для еды с остатками вороньих перьев.

Ловить ворон, сорок и галок мама-лиса большая мастерица. Прикинется дохлой на какой-нибудь полянке и лежит несколько часов не шелохнувшись. Ворона подлетит, тут лиса ее и хватает. Давно подметил, работая еще в молодости охотинспектором, что на реках, рядом с которыми в оврагах живут лисы, по осени полно уток. Уничтожая ворон и сорок, лисы невольно увеличивают поголовье многих водоплавающих птиц. Ведь вороны — главный враг для утиных кладок.

Сейчас, в середине лета, лисята уже подросли, и мать увела их учиться самостоятельной жизни. На всякий случай отметил лисью нору на карте. Хорошо бы здесь следующей весной установить фотоловушки. Часто лиса возвращается на следующий год в старую нору или роет новую по соседству.

Выбрался из оврага на поле. Было пасмурно и безветренно, но грозовой фронт еще далеко. Самое комфортное время для сбора трав. Набирать цветы нужно было осторожно, не делая резких движений. Кругом жужжали дикие пчелы и шмели, собирающие нектар с цветков. Набрав целый пакет, присел под молодой липой на краю поля передохнуть.

Достал из рюкзака термос с кипятком. Заварил в кружке только что собранные соцветия. Достал бутерброды. Вдруг земля рядом с моим походным рюкзачком зашевелилась. Образовалась небольшая ямка, из которой на поверхность стали выбрасываться комки земли и корешки травы. Это крот копал свой подземный ход на поверхность. Снять на фотокамеру крота за работой, да еще белым днем — большая удача! Крот практически слепой, да и со слухом у него не очень. Зато великолепно развито обоняние. Стоящее перед грозой безветрие было мне на руку, чтобы с очень близкого расстояния сфотографировать подземного жителя.

Биологи, специализирующиеся на грызунах и землеройных животных, называют обыкновенного крота, норы которого можно встретить в поле, на небольших лесных полянах и, увы, на дачном участке, царем земли. Под землей у него нет врагов. Роет продолжительные ходы на десятки метров с фантастической скоростью и на большой глубине до 1–2 метров. Да и выходит крот на поверхность крайне редко. Так что мне повезло.

Сделал несколько снимков. Но крот все же меня учуял, быстро скрылся в своем подземном царстве и больше носа не показывал.

Жених Дюймовочки

В сказке Андерсона крот — олицетворение богатого мужчины. Его характер дан в нескольких словах: «важный, степенный и неразговорчивый». Он считает себя верхом мечты каждой девушки, при этом не любит солнца, цветов и птиц — всего того, что обожает Дюймовочка. Собственно, поэтому невеста от него и сбежала.

НАДО ЖЕ!

За час крот способен прокопать нору длиной три метра. В среднем длины нор каждого крота составляют 200 метров. Скорость движения крота по тоннелю составляет 25 метров в минуту. От соприкосновения со стенами норы шкура быстро стирается, поэтому кроты линяют по 3–4 раза за год.