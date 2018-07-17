Лидер «Альтернативы для Германии» встретился с инженерами будущего

Предваряя выступление Йорга Мойтена, Владимир Гутенев призвал участников форума прислушаться к тому, что расскажет гость, ведь принципы победителей всегда одинаковы, вне зависимости от того, в какой сфере они добиваются успеха.

Йорг Мойтен начал свое выступление с благодарности за возможность впервые посетить Россию и за приглашение поучаствовать в Форуме молодых инженеров, хотя политик, по его собственному признанию, с техникой «на вы»:

— Я, на потеху членам семьи, испытываю трудности даже когда настраиваю телевизор, или пытаюсь собрать мебель, которая снабжена прекрасно иллюстрированными инструкциями. В инженеры я точно не гожусь, — пошутил Мойтен. — Однако внимательно прочитав приглашение, я узнал, что одна из целей форума «Инженеры будущего» — научить молодых инженеров мыслить и работать вне рамок обыденного, плыть против течения, успешно защищать и продвигать свою позицию и мнение в трудных обстоятельствах, в условиях мощного сопротивления. Именно такой образ действий хорошо характеризует мою деятельность на посту председателя партии «Альтернатива для Германии ». В этом смысле я могу передать вам некоторый опыт, как достичь необходимых изменений и привнести что-то новое, несмотря на значительное сопротивление.

Политик рассказал участникам форума историю возглавляемой им партии, которая представлена 92 депутатами в Бундестаге и намерена еще больше усилить свое влияние в ближайшее время. Мойтен признался, что является противником экономических санкций как способа влияния на политику других стран. Будучи депутатом Европарламента , Йорг Мойтен всегда голосует против продления и ужесточения антироссийских санкций, которые вредят всем вовлеченным в них странам, но не помогают преодолеть политические разногласия. Отвечая на вопрос из зала, политик сообщил, что главное в вопросе присоединения Крыма к России — это воля народа Крыма, который решает, с кем ему быть.

— Невероятно глупо вводить экономические санкции против политических решений других стран, которые не касаются нас никоим образом, как это было в течение многих лет, — отметил Мойтен. — Как долго можно придерживаться санкций, которые вредят всем вовлеченным странам? И действительно ли можно всерьез полагать, что таким образом можно на что-то повлиять?

По поводу отношений между Россией и Германией известный политик с горечью отметил, что они «в настоящее время переживают не лучшие времена, их неслучайно называют напряженными, и это очень печально и тревожно».

— Наша задача — не только в отношении России, но и всех других народов — взаимодействовать не духе противостояния, а в духе сотрудничества, которое принесет пользу и будет служить народам наших государств. Давайте вместе работать над тем, чтобы установить действительно дружественные отношения между двумя нашими великими нациями, — призвал господин Йорг Мойтен. — В наших общих интересах помешать возвращению образа мышления времен холодной войны.

После окончания выступления Мойтена, несколько сотен слушателей еще долго общались с ним, задавая вопросы. Многие пожелали получить автограф политика и сделать совместное фото на память.

Йорг Мойтен прогулялся по площадке форума «Инженеры будущего», испытал себя в роли пилота самолета, сев за штурвал тренажера, и даже взобрался в центрифугу.