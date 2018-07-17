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В Латакии возобновились боевые действия
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В Латакии возобновились боевые действия 

Парламентская газета 42 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В сирийской провинции Латакия возобновились боевые действия: военные открыли огонь по позициям боевиков в ответ на атаку радикалов по авиабазе «Хмеймим», передаёт Федеральное агентство новостей.
Ситуация обострилась на севере региона: после неудавшейся попытки джихадистов применить беспилотники против авиационной базы, правительственные силы решили возобновить антитеррористическую операцию. Официальный Дамаск сконцентрировал основные силы вокруг стратегических позиций бандформирований в населённом пункте Аль-Туфахи — это территория имеет особое значение, поскольку граничит с мухафазой Идлиб.
Именно там сосредоточены основные силы боевиков в республике. Исламисты активизировали наступление в Латакии после того, как военные начали освободительную операцию на юго-западе Сирии.
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