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Число отравившихся в детском лагере на Донбассе возросло
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Число отравившихся в детском лагере на Донбассе возросло 

News.ru 1 час назад
Из-за пищевого отравления в детском лагере «Ястребок» в Донецкой области в больницы доставлены уже 84 человека, в том числе 68 детей. Всего в учреждении на момент происшествия находилось 134 человека.
Массовое отравление в лагере началось 16 июля. Поужинав, 60 детей пожаловались на плохое самочувствие, температуру и тошноту. Позднее недомогание почувствовали взрослые.
В связи с произошедшим в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 УКУ (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) внесена необходимая информация.
На данный момент специалисты проводят в лагере санитарно-гигиенические работы, а также мероприятия, направленные на предотвращение эпидемии.
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