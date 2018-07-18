Число отравившихся в детском лагере на Донбассе возросло

Из-за пищевого отравления в детском лагере «Ястребок» в Донецкой области в больницы доставлены уже 84 человека, в том числе 68 детей. Всего в учреждении на момент происшествия находилось 134 человека.

Массовое отравление в лагере началось 16 июля. Поужинав, 60 детей пожаловались на плохое самочувствие, температуру и тошноту. Позднее недомогание почувствовали взрослые.

В связи с произошедшим в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 УКУ (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) внесена необходимая информация.

На данный момент специалисты проводят в лагере санитарно-гигиенические работы, а также мероприятия, направленные на предотвращение эпидемии.