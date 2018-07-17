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В центре «Мои документы» в 3-м Крутицком переулке расширился перечень услуг
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В центре «Мои документы» в 3-м Крутицком переулке расширился перечень услуг 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Жители Южнопортового теперь могут подать уведомление о земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, в районном центре госуслуг.
«Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, сейчас же жители могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время с 8.00 до 20.00, во флагманские офисы — с 10.00 до 22.00 без привязки к месту жительства. Для этого необходимы паспорт, уведомление, а также при наличии — копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок», — сообщает пресс-служба столичных МФЦ.
Напомним, что помимо более чем 170 государственных услуг в центрах «Мои документы» можно воспользоваться дополнительными сервисами.
Центр государственных услуг Южнопортового района расположен по адресу 3-й Крутицкий переулок, дом 11. (мю)
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