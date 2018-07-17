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Глава «Донстроя» рассказала об особенностях застройки промзон в Москве
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Глава «Донстроя» рассказала об особенностях застройки промзон в Москве 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Недвижимость. Гендиректор девелоперской компании «Донстрой» Алена Дерябина рассказала на Московском урбанистическом форуме об особенностях застройки промзон в Москве.
Она отметила, что к безусловным плюсам таких проектов можно отнести возможность интеграции в застройку природных и общественные пространств.
"Территория промзон большая, и есть возможность делать это без ущерба для коммерческих интересов девелопера", — сказала Дерябина.
С другой стороны, характерное для московских промзон большое количество разрозненных собственников является существенным минусом проектов застройки таких территорий, указала глава компании.
"Для девелопера это кропотливая, долгая и достаточно затратная работа", — подчеркнула она.
"Донстрой" — московская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве жилья элитного и бизнес-класса. Портфель компании, по собственным данным, включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.
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