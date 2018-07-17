Бордюр на Яблочкова восстановили коммунальщики

Коммунальные службы восстановили бордюр, расположенный на участке улицы Яблочкова. Внимание властей на проблему обратил местный житель, разместивший жалобу на портале «Наш город». О выполненных работах отчитался генеральный директор ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергей Яровенко.

«В данный момент технические нарушения устранены, бордюрный камень восстановлен», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.