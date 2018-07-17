Ещё
Бордюр на Яблочкова восстановили коммунальщики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бордюр на Яблочкова восстановили коммунальщики 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальные службы восстановили бордюр, расположенный на участке улицы Яблочкова. Внимание властей на проблему обратил местный житель, разместивший жалобу на портале «Наш город». О выполненных работах отчитался генеральный директор ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергей Яровенко.
«В данный момент технические нарушения устранены, бордюрный камень восстановлен», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.
Напомним, что портал «Наш город» был создан по поручению мэра Москвы в 2011 году и служит оперативным каналом связи между москвичами и представителями власти. Чтобы оставить на портале свое обращение, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. (еп)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Международный день шахмат отметят в библиотеке вблизи Бутырского района Открытый урок по ретро-танцам пройдет в Бутырском районе Фильм по мотивам повести Кира Булычева бесплатно покажут в кинотеатре на Костякова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов29
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца101
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию278
США пригрозили России новыми санкциями108
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей71
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение