Бордюр на Яблочкова восстановили коммунальщики 

Коммунальные службы восстановили бордюр, расположенный на участке улицы Яблочкова. Внимание властей на проблему обратил местный житель, разместивший жалобу на портале «Наш город». О выполненных работах отчитался генеральный директор ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергей Яровенко.
«В данный момент технические нарушения устранены, бордюрный камень восстановлен», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.
Напомним, что портал «Наш город» был создан по поручению мэра Москвы в 2011 году и служит оперативным каналом связи между москвичами и представителями власти. Чтобы оставить на портале свое обращение, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. (еп)