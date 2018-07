Золотарев: Власть начала репрессии против окружения Тимошенко

В мае прогнозировал, что скоро начнут «прессовать» окружение Тимошенко. Ждать пришлось недолго. За девять месяцев до выборов ничего нового, подход стандартный, друзьям всё врагам закон. К этому уже все привыкли, такова украинская политическая кухня.

Тревожит другое действия силовиков сегодня всё чаще выглядят как такой себе микс гопничества, беспредела и идиотизма. К тому же с окончательно утратившим чувство реальности «режиссёром». Скучно не будет. ! Show Must Go On!