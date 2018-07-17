Концерт-лекция на тему «Песни военных лет» пройдет вблизи Бутырского района

Концерт-лекция, посвященный истории создания песен военных лет, состоится вблизи Бутырского района 18 июля. Всех желающих ждут в Московском еврейском общинном центре, расположенном во 2-м Вышеславцевом переулке.

— Посетители прослушают такие известные песни, как «Катюша», «Синий платочек», «Смуглянка», «В землянке», «Два бойца», а также в подробностях узнают об истории их создания, — пояснили в центре.

Начало в 19.00 в зале «Амфитеатр». Бесплатные пригласительные билеты можно получить на месте.

Московский еврейский общинный центр находится по адресу: 2-й Вышеславцев переулок, д. 5А. (ис)