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Концерт-лекция на тему «Песни военных лет» пройдет вблизи Бутырского района
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Концерт-лекция на тему «Песни военных лет» пройдет вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Концерт-лекция, посвященный истории создания песен военных лет, состоится вблизи Бутырского района 18 июля. Всех желающих ждут в Московском еврейском общинном центре, расположенном во 2-м Вышеславцевом переулке.
— Посетители прослушают такие известные песни, как «Катюша», «Синий платочек», «Смуглянка», «В землянке», «Два бойца», а также в подробностях узнают об истории их создания, — пояснили в центре.
Начало в 19.00 в зале «Амфитеатр». Бесплатные пригласительные билеты можно получить на месте.
Московский еврейский общинный центр находится по адресу: 2-й Вышеславцев переулок, д. 5А. (ис)
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